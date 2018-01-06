قال وزير المالية محمد الجدعان إن الأوامر الملكية التي صدرت جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، والتي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين.
وأكد الجدعان أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن القيادة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ومراعاة ظروفهم بحيث لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية.
وتمثلت الأوامر الملكية التي صدرت أمس في إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
كما تضمنت زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافةً إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وأيضاً تحملها هذه الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألفا من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.وفق “أخبار 24”.
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