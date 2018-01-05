انهار حاجز زجاجي يفصل الجماهير العمانية عن الملعب في مدرجات استاد جابر بالعاصمة الكويتية نتيجة للتدافع بين الجماهير، خلال احتفال الفريق العماني بالتتويج بكأس “خليجي 23”.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو لحظة سقوط عشرات الأشخاص، نتيجة الانهيار، وحدوث اضطراب بين الحضور من الضيوف والجمهور، ومسؤولي المنتخبات المشاركة، فيما تواجدت سيارات الإسعاف داخل الاستاد لنقل المصابين.
يُذكر أن المنتخب العماني توِّج بكأس خليجي 23 بعد فوزه على المنتخب الاماراتي بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 5 / 4.
فيديو / يوثق لحظة انهيار الحاجز الزجاجي في أحد مدرجات إستاد جابر .. وسقوط بعض الجمهور العمانية من المدرج. pic.twitter.com/unc7udivDX
— المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ٥ يناير، ٢٠١٨
رجال الأمن يسعفون أحد المصابين جراء انهيار حاجز زجاجي بـ«استاد جابر» #خليجي23#عمان_الامارات_الفوز_واحدhttps://t.co/uxwcWcuf3p pic.twitter.com/IR3uwyvuR7
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) 5 janvier 2018
«الإطفاء»: إنهيار حاجز زجاجي في استاد جابر الدولي ووقوع ما يقارب ٢٠ إصابة متوسطةhttps://t.co/CEJLro4dHv pic.twitter.com/QEjt4eZrLQ
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ٥ يناير، ٢٠١٨
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