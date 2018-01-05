أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ممثلة بإدارة الأحوال المدنية بالرياض، عن صدور قرار وزاري يقضي بالموافقة على سحب الجنسية السعودية من شخص حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً للقرار الوزاري فإن المسحوبة جنسيته يُدعى راكان علي أحمد عثمان، وحصل عليها في تاريخ 28 جمادى الأولى 1432.
كما تضمن القرار الوزاري إلغاء ما بُني على الجنسية المسحوبة من وثائق كجنسيات التابعين، وذلك وفقاً لمواد نظام الجنسية السعودية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النظام. وفق”أخبار24″.
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