أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعات بحدوث انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت أنه سينتج عن ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، يمتدّ إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على المناطق المذكورة، وتتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة 28-18، المدينة المنورة 21-11، جدة 27-19، الرياض 23-12، الدمام 26-12، تبوك 16-06، جازان 31-23، عرعر 15-7. وفق”أخبار24″.
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