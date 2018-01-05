قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة عسير، الرائد زيد الدباش، إن الشرطة أوقفت مواطناً في العقد السادس من العمر تورط في حوادث نصب واحتيال وسرقة، بعد بلاغات وتحقيقات في عدد من مراكز الشرطة على مدى تسعة أعوام.
وأوضح أن الجاني كان يختار ضحاياه من كبار السنّ ويستولي على أموالهم ومدخراتهم والمصوغات الذهبية التي بحوزتهم بعد إيهامهم أنه موظف في إحدى الجهات الحكومية.
وتابع بأن المبلغين أفادوا بأن الجاني كان يقول لهم بأن لجنة حكومية ستزورهم وقد تحدث لهم مشاكل إذا وُجدت لديهم أموال ومصوغات ذهبية، ويطلب منهم بعد ذلك بياناتهم ويرافقهم إلى منازلهم ويستولي على تلك الممتلكات.
وأكد الرائد الدباش أن شرطة المنطقة أشعرت النيابة العامة بالحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد توقيف المتهم والتحقيق معه.وفق”أخبار24″.
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