تمكّن المنتخب العماني من الفوز ببطولة خليجي 23 المقامة بالكويت بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح في مباراة حماسية.
انتهت المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي، في مباراة تبادل فيها الفريقان السيطرة خلال مجرياتها، وأضاع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن خلالها ركلة جزاء، لتذهب إلى ركلات الترجيح.
ونجح المنتخب العماني في حسم المباراة بركلات الترجيح، بإحراز 5 ضربات مقابل 4 للإمارات، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويحقق المنتخب العماني كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخها.
وفق”أخبار24″.
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