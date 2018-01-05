كشفت وزارة التعليم عن نظام المقررات في المدارس الثانوية، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم، ليكون بديلا عن نظام الدراسة الحالي.
وأوضحت الوزارة أن نظام المقررات سيطبَّق على ثلاث سنوات، بدءًا بالصف الأول الثانوي القادم في 1439/ 1440هـ، حيث يختار الطالب 7 أو 8 مقررات كحد أقصى لكل مستوى، ضمن مسارين للبنين والبنات، هما العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، ووفق معدل تراكمي يُحتسَب من أول مستوى بنسب ثابتة.
وأضافت أن الدراسة في نظام المقررات هي برنامج مشترك يدرسه جميع الطلبة، به مواد تخصصية وأخرى اختيارية، وتشمل الدراسة 6 مستويات، تزيد في حالة تعثر الطالب، والدراسة في فصلين منفصلين، كل فصل على حدة.
وأشارت إلى أن الطالب المتعثر في مادة لن يعيد السنة الدراسية كاملة، بل يحمل المادة التي تعثر فيها إلى المستوى التالي، كما يسمح النظام لكل طالب بأن تكون له خطته الدراسية الخاصة به.
وبيّنت أن الحد الأدنى من المواد الاختيارية للطلاب مقرران والأعلى 4 مقررات، ويتم توزيع الدرجات بمعدل 100 درجة لكل مقرر دراسي، على أن تكون 50 درجة للأعمال، و50 درجة للاختبار النهائي، وينجح الطالب بالحصول على 50 درجة كحد أدنى، شريطة حضور الاختبار النهائي.
ولفتت إلى أنه لن يكون هناك اختبار للدور الثاني، حيث يُختبر الطالب في المواد التي تعثر فيها قبل الاختبارات النهائية للمستوى التالي، كما يمكن للطالب التسجيل في فصل دراسي صيفي لمعالجة التعثر أو لتسريع التخرج.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج