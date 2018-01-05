شهدت مباراة النصر والزلفي، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين حضور رئيس مجلس إدارة نادي النصر المكلف سلمان المالك للملعب قبل بدء المباراة.
وحيا المالك الجماهير الحاضرة في المدرجات لتشجيع الفريق، وذلك في أول ظهور رسمي له منذ تعيينه رئيساً لمجلس إدارة النادي بعد إقالة الرئيس السابق الأمير فيصل بن تركي.
رئيس نادي النصر سلمان المالك في أول ظهور له بعد تنصيبه رئيساً للنادي#النصر_الزلفي#دوري_بلس pic.twitter.com/OOcdfP1TyR
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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