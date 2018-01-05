كشف مقطع فيديو صوره مواطن وقدم به بلاغًا، عن وجود قط يتجول داخل مطعم بمحافظة المجمعة، ويأكل من الأطعمة المكشوفة، ومنها الشاورما التي ظهر وهو يعتليه.
وأوضحت بلدية المجمعة أنها أغلقت المطعم فور تلقيها بلاغًا مساء أمس الخميس من مواطن مرفقاً بمقطع الفيديو، عن وجود حيوان داخل المطعم، حيث اتخذت الإجراءات النظامية ضده، وطبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بعد التحقق من صحة البلاغ.
وفق”أخبار24″.
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