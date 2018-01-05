طلب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من أهالي المدينة المنورة منحه مزيداً من الوقت وسوف يلمسون خدمات صحية مميزة، وذلك خلال زيارته للمنطقة.
ووعد الربيعة بأن تشهد المدينة خلال العام القادم تشغيل مستشفى الميقات الجديد بسعة 300 سرير، بعد اعتماد الماليات الخاصة بإنهاء إجراءات تجهيز المستشفى وتأمين الأجهزة الطبية والمعدات، تمهيداً لتشغيله.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 72% ويجري العمل على إنهائه وتشغيله بكامل طاقته في الموعد المحدد، مضيفا أن نسبة الإنجاز في المستشفى العام الجديد، سعة 500 سرير في مدينة الملك عبدالله بجوار مستشفى الولادة الحالي، وصلت إلى 95%، حيث تم تشغيل العيادات الخارجية لخدمة المرضى من أهالي المدينة.
ودعا وزير الصحة المواطنين للتواصل مع هاتف رقم 937 لتقديم شكاوى نقص الأدوية في منشآت الوزارة، وأنه سيتم معالجتها. وفق”أخبار24″.
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