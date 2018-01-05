كشف تقرير أعدته قناة الإخبارية عن مدى معرفة قائدي السيارات من مواطنين ومقيمين بمعنى إحدى العلامات المرورية، حيث جاءت بعض الإجابات طريفة.
وسأل مقدم التقرير، الذي يأتي ضمن مبادرة “الله يعطيك خيرها”، عددا من المارة من جنسيات مختلفة عما يعنيه الخط المتقطع على الطريق، والفاصل بين المسارات، فكانت إجابة عدد منهم خاطئة بأنه يقسّم الطريق لحارتين لعدم تجاوز المركبة التي أمامك، فيما أفاد آخر بأن الخط خاص بالطيران.
ونجح عددٌ ممن ظهروا في التقرير في معرفة الإجابة الصحيحة، والتي تعنيها علامة الخط المتقطع، وهي أنه “يسمح بتجاوز السيارة التي أمامك”.
وفق”أخبار24″.
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