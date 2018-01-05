عبّر الإعلامي علي العلياني، أمس (الخميس)، عن تعجبه من تصرف وزير التعليم أحمد العيسى تجاه ما قدمه له من أدلة وحقائق في بعض القضايا، مشيراً إلى أنه شخصن القضية وترك الموضوع الرئيسي وذهب لمقاضاتي.
وأوضح العلياني أنه رغم تقديمه للعيسى، الذي لم تمضِ على توليه المنصب سنة، حقائق وأدلة متراكمة منذ سنوات، فإن الوزير ترك الموضوع الرئيسي وذهب لمقاضاته، بدلًا من تقديم الشكر ومعاقبة المخطئ.
وكان العيسى قد وجّه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضدّ العلياني؛ لاتهامه الوزارة بوجود “عصابات توظيف وفساد”، وعلّق حينها بأن هناك فساداً في وزارة التعليم، و”شلة” في الوزارة يوظفون الناس، ويأخذون رواتبهم.
كما كشف العلياني خلال لقاء ببرنامج “ترند السعودية”، أن المشكلة مع وزارة التعليم ما زالت منظورة قضائيًا، وأضاف أنه كإعلامي معتاد على مثل تلك المواجهات القضائية مع المسؤولين منذ بداياته، مشيرًا إلى أنه يكسب تلك القضايا لإحضاره الأدلة المطلوبة.
وكان العلياني طالب في برنامجه “معالي المواطن”، بإنصاف المعلمة الموظفة التي تم تعيينها قبل 17 سنة وهي لا تعلم، وعلّق حينها بأنها الحالة الثانية التي تُثبت أن هناك فساداً في الوزارة.
العلياني: “مشكلتنا مع وزارة التعليم منظورة قضائياً”
ويكشف لـ #ترند_السعودية التفاصيل@Ali_Alalyani pic.twitter.com/Uu8DMJs2kc
— ترند السعودية (@TrendKSATv) ٤ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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