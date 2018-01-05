ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 250 منشأة غير ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة في مناطق المملكة كافة، وذلك منذ البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018 وحتى اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها اليوم أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في عدم تسجيل المنشأة بضريبة القيمة المضافة بالرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5%، وعدم احتساب النسبة الصفرية للسلع الخاضعة لنسبة الصفر وفرض ضريبة 5 % عليها.
وأضافت أنها تلقت أكثر من 14 ألف بلاغ في غضون أربعة أيام من خلال مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، و”التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة” الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث تمت معالجة أكثر من 90% من هذه البلاغات، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة استهدفت أكثر من 1322 موقعاً في كافة مناطق المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلك بمعرفة إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993). وفق”أخبار24″.
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