أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إلغاء رحلات الطيران المتجهة من وإلى نيويورك اليوم (الجمعة)، وذلك بسبب الأحوال الجوية.
واعتذرت الخطوط لعملائها عن توقف الرحلات لهذا اليوم في تغريدة بحسابها بموقع “تويتر” قالت فيها: “ضيوفنا الأعزاء، نظراً للأحوال الجوية بمدينة نيويورك، تم إلغاء الرحلات من وإلى نيويورك اليوم وسيتم التواصل معكم. مقدّرين تفهمكم”.
يشار إلى أن العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تسببت في إلغاء آلاف الرحلات بمطارات نيويورك ونيوجيرسي. وفق”أخبار24″.
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