نجحت شرطة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من التوصل لهوية شخص أظهرته مجموعة من الصور، وهو ينتحل صفة رجل أمن، ويحتال على عاملي وموظفي محلات تجارية ومستوصفات بالخرج، ويسرق أموالهم.
وبحسب المصادر، فإن إدارة البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، وبمتابعتها للصور والمقطع المذكور، وتنفيذ عددٍ من الإجراءات البحثية والتحريات، نجحت في التوصل لهوية المتهم، وهو مواطن في العقد الخامس من عمره، فألقت القبض عليه، وكشف التحقيق معه ارتباطه بثلاث سرقات مشابهة، فأوقفته وأحالت ملف قضيته إلى النيابة العامة.
وكانت صور مرفق معها مقطع صوتي متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تظهر شخصاً ينتحل شخصية رجل أمن، ليخدع عاملين وموظفين بمحال تجارية ومستوصفات بمحافظة الخرج، ويستولي منهم على مبالغ مالية.
وفق”أخبار24″.
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