اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي على نجران.
وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة 7:56 من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قِبل سرايا “البيتريوت” في سماء نجران.
وأضاف أن اعتراض الصاروخ أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين، دون وقوع خسائر بالأرواح.
وشدد المالكي على أن هذا العمل العدائي من قِبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في خرقٍ واضح وصريح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231)؛ بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعَّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وفق “أخبار 24”.
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