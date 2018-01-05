أوضح برنامج “حساب المواطن” أنه يعمل حالياً على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل من مواطنين، لتضمينهم في الدفعة الثالثة للدعم.
وقال البرنامج في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تعمل إدارة حساب المواطن على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير القادم”.
وكان البرنامج قد أعلن أن الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير هو آخر موعد للتسجيل صمن دورة الدفعة الثالثة لمن لم يسجل في البرنامج، لافتاً إلى أن التسجيل متواصل عبر بوابته الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
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