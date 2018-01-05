قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن القيمة الحالية لفواتير المياه تشكل فقط 30% من الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.
وأوضح أن تكلفة إنتاج وتوزيع المياه في المملكة مرتفعة جداً، إذ تصل إلى 11 ريالاً للمتر المكعب، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في خفض هذه التكلفة المرتفعة.
ودعا خلال تدشينه أمس الخميس المرحلة الأولى من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، المواطنين لترشيد استهلاك المياه.
ويهدف مشروع تحويل قنوات الري إلى مغلقة لرفع كفاءة نقل المياه، وترشد استخدام الموارد المائية المحدودة، وشملت المرحلة الأولى إنشاء 4 محطات ضخ وشبكة نقل وتوزيع للمياه، بكلفة بلغت 625 مليون ريال، بطول أكثر من 400 كلم، ويخدم 4900 مزرعة في الأحساء.وفق “أخبار 24”.
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