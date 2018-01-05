كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل خلال أول 9 شهور في عام 2017.
وبّينت الهيئة في إحصائية حديثة لها، أن التأشيرات الصادرة خلال تلك الفترة بلغت 509 آلاف تأشيرة بينها أكثر من 408 آلاف تأشيرة رجالية، فيما وصلت التأشيرات النسائية منها أكثر من 100 ألف تأشيرة.
وجاء في الإحصائية أن حجم التأشيرات الصادرة عن الجهات الحكومية بلغت 114 ألف تأشيرة، فيما وصل حجم التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية 192 ألف، كما أصدر القطاع الخاص 203 آلاف تأشيرة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج