تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بـ4 لقاءات, في اللقاء الأول يستضيف الفتح فريق الحزم على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عند الـ3:05 عصراً, وفي اللقاء الثاني يستضيف المجزل فريق الباطن على أرض ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة عند الـ3:20 مساء, وفي اللقاء الثالث يستضيف التعاون فريق ضمك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة عند الـ6:05 مساء, وفي اللقاء الأخير يستضيف النصر فريق الزلفي على أرض ملعب الملك فهد عند الـ7:20 مساء.وفق “سبق”.
الفتح – الحزم :
يطمح الفتح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز فريق الحزم، وبات الفتح يقدم مستويات متذبذبة هذا الموسم، مما يشكل قلقاً لأنصاره في مباراة اليوم.
يخوض الحزم اللقاء وسط طموح لاعبيه في تجاوز عقبة الفتح فالفريق يقدم مستويات مميزة في دوري الأمير فيصل بن فهد ويحتل وصافة الترتيب.
المجزل – الباطن :
يخوض المجزل اللقاء على أرضه وبين جماهيره الطامحة في تجاوز فريق الباطن، ولكن المستويات المتذبذبة للفريق في دوري الأمير فيصل بن فهد تشكل قلقاً بالنسبة لأنصار الفريق.
الباطن هو الآخر يسعى للعبور عبر بوابة المجزل رغم صعوبة اللقاء لكونه خارج أرضه وبعيداً عن مقر جمهوره ولكن المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق في مسابقة الدوري تطمئن عشاقه.
التعاون – ضمك :
يلعب التعاون على أرضه وبين جماهيره، مهمة تكاد تكون سهلة نوعاً ما لفريق التعاون فالفريق يقدم مستويات جيدة في الدوري مما يطمئن أنصاره في تجاوز ضمك.
في المقابل يواجه ضمك صعوبة كبيرة في لقائه مساء اليوم أمام التعاون، ويسعى لاعبو ضمك إلى تقديم كل ما لديهم للظفر بنتيجة المباراة والعبور من بوابة سكري القصيم.
النصر – الزلفي :
يكاد يكون لقاء الفريق النصراوي أمام الزلفي ليس بالصعب، فالفريق يقدم مستويات مميزة في الدوري، ويمتلك محترفين وإمكانيات تفوق الفريق المنافس الزلفي.
يخوض لاعبو فريق الزلفي لقاء صعباً أمام النصر ويسعى لاعبوه إلى مقارعة نجوم الأصفر وتكاد تكون المهمة الصعبة جداً على الفريق لكن لدى لاعبيه الطموح الكبير.
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