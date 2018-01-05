أعلن نادي الأهلي عن انتقال لاعبه المصري محمد عبد الشافي إلى نادي الفتح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. ويتبقى في عقد محمد عبد الشافي مع الراقي 6 أشهر.
وبحسب مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة فأن اللاعب فضّل الاستمرار في السعودية لالتزامات أسرية.
وكان اللاعب قد انضم لأهلي جدة موسم 2014 قادماً من نادي الزمالك. وشارك عبد الشافي مع الأهلي في 91 مباراة؛ حيث سجل هدفاً وصنع 9 أهداف لزملائه.وفق “الرياضى”.
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