نفت وزارة الصحة انتشار حالات إصابة بفيروس “إنفلونزا الطيور” في مستشفيات، ومرافق صحية بالرياض.
وقال المتحدث باسم الوزارة مشعل الربيعان إن ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص مجرد “شائعات”.
من جهته، أبان مصدر أن البعض يسعى من خلال نشر هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة إلى إثارة الرعب بين الناس، مشيراً إلى أنهم بهذا يضعون أنفسهم تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، داعياً المواطنين والمقيمين لاستقاء المعلومات الصحيحة حول الفيروس من مصادرها الرسمية.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات تتحدث عن ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بمستشفيات في الرياض.وفق “أخبار 24”.
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