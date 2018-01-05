ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجَّه الجامعات بإعادة صرف المكافآت الجامعية لأبناء المواطنات بأثر رجعي، وذلك بعد أن تم إيقافها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن بعض الجامعات السعودية ومنها جامعتا الملك سعود بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة أبلغت الطلاب من أبناء المواطنات بإعادة صرف المكافآت الجامعية لهن بناءً على تعميم الوزير.
وأكدت جامعة الملك سعود بحسب صحيفة “الوطن” أنها ستقوم بإعادة صرف المكافآت اعتباراً من شهر جمادى الأولى القادم وبأثر رجعي، فيما قالت جامعة الملك عبدالعزيز أنها ستعيد صرف جميع المكافآت لاحقاً.
وكانت وزارة التعليم قد وجهت مؤخراً بإيقاف صرف مكافآت الطلاب غير السعوديين باستثناء المسجلين في برامج التربية الخاصة، وذلك استناداً إلى أمر سامٍ قديم بقصر المكافأة الجامعية لأبناء المواطنة على الدارسين فقط في برامج التربية الخاصة.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج