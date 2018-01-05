دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عموم الجمهور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة عبد الله بن محمد العبد الجبار، بأنه تم العمل على اقتراح عدد من التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية، شملت 38 موطناً وتتنوع بين إضافة أو تعديل أو حذف، روعي فيها احتياجات عملاء المؤسسة من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين وأفراد عائلتهم.
وأوضح أن المؤسسة حددت فترة شهر لاستطلاع الآراء رغبة منها في رصد كافة المرئيات والمقترحات على مشروع هذه التعديلات، داعيا عموم الجمهور إلى المشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكترونى.
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