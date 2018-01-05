تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة جدة من تحرير ثلاث نساء تم اختطافهن واحتجازهن باستراحة بحي الخمرة، والقبض على الخاطفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وصرح مركز العمليات الأمنية الموحدة بالعاصمة المقدسة أنه تلقى بلاغاً عن اختطاف ثلاث شقيقات، حيث أفاد المبلِّغ (من محافظة الطائف) أنه تلقى اتصالاً من الجناة يطلبون مبلغ 30 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهن، وطلبوا مقابلتهم على خط الساحل بجوار محطة بن سريان لاستلام المبلغ.
وأضاف المركز بحسب صحيفة “المدينة”، أنه تم على الفور توجيه دوريات غير رسمية، حيث تمكنت من تحديد موقع الاحتجاز وهي استراحة بحي الخمرة، فتمت مداهمتها، وضبط تسعة أشخاص مجهولي الهوية قدموا جميعهم إلى البلاد عن طريق التهريب.
وأشار إلى أن المضبوطين ثلاث نساء يمنيات (أخوات المبلِّغ)، وخمسة رجال يمنيين، وإثيوبي واحد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة.
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