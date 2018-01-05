أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن امتلاك المستفيد صكاً عقارياً واحداً لا يمنعه من الحصول على الدعم المقدم من الضمان.
وقالت الوزارة إنه للحصول على إعانة الإعاقة يجب ألا يقل عمر المستفيد عن عامين، ولا يزيد عن 45 عاماً، مشيرة وفقاً لصحيفة “المدينة” لضرورة ألاّ تتجاوز مدة التقرير الطبي سنة من تاريخ الإصدار.
وأبانت أن استحقاق حساب المواطن لا يؤثر على برنامج “حافز”، الذي يحصل المستفيد من خلاله على مبلغ 2000 ريال شهرياً لمدة عام؛ من أجل مساعدته للحصول على وظيفة مناسبة.
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