وجّه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رسالة لمن يقررون الابتعاد عن الوسط الرياضي.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس): “قبل أن يقرر أحد الابتعاد .. هناك التزامات مالية سيحاسب عليها .. وصلت الرسالة ؟”.
يشار إلى رئيس نادي النصر المقال الأمير فيصل بن تركي، قد أعلن اعتزاله الوسط الرياضي، مؤكداً أنه سيظل محباً وداعماً لنادي النصر.
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