كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تدرس دفع ضريبة القيمة المضافة عن كل مواطن يشتري منزلا لأول مرة.
جاء ذلك في مقابلة للوزير على القناة السعودية أمس الأربعاء قال فيها إن الحكومة تدرس بشكل جاد من ضمن برنامج الإسكان أن تدفع عن المواطن الذي يشتري بيتا لأول مرة ضريبة القيمة المضافة 5%.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة متفاعلة وتفكر في طريقة مستمرة للتعامل مع الحالات التي قد ينشأ منها ضرر غير مقصود في مثل هذه البرامج، التي تأتي ضمن منظومة إصلاحات تقوم بها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وفق”أخبار24″.
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