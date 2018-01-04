فوجئ معلم في محافظة عفيف أمس (الأربعاء) بطلقة نارية معلَّقة على باب مركبته بعد نهاية دوامه.
وأوضحت إدارة تعليم المحافظة أنها تلقت إشعاراً من إدارة إحدى مدارسها يفيد بعثور معلم على رصاصة على مقبض باب سيارته، لتُحيل بدورها البلاغ إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ومن المتوقع أن تصدر إدارة التعليم في المحافظة بياناً بعد انتهاء التحقيقات لتوضيح ملابسات الواقعة، التي عدّها المعلم مالك المركبة رسالة تهديدية لحياته. وفق”أخبار24″.
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