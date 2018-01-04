أجرت الفرق الطبية البيطرية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عملية قيصرية ناجحة استغرقت 4 ساعات لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها.
وقال المشرف العام للفرق الطبية بالمهرجان، الدكتور عبدالعزيز البدراني، في تفاصيل الواقعة إن الناقة تعسرت ولادتها، حيث كانت تعاني من نزيف صعّب عملية ولادتها طبيعياً.
وأضاف أنه تم توجيه فريق طبي من 5 أطباء، وبعد فحص الحالة أجري الفريق عملية قيصرية استغرقت 4 ساعات وقُدمت الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة حالتها يومياً إلى أن تستقر وتتماثل للشفاء.
وفق”أخبار24″.
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