قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن، بعد ثبوت إدانته بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وشعبها بأوصاف لا تليق، وتأييده التنظيمات الإرهابية.
وأدانت المحكمة المتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه أسامة بن لادن، وما يقوم به من أعمال إرهابية في الداخل، وتأييده قتل المستأمنين، إضافة إلى محاولة إلحاق الأذى بنفسه، وما بدر منه أثناء جلسات المحاكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بتعزير المتهم بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد انتهاء محكوميته استناداً إلى نظام وثائق السفر . وفق”أخبار24″.
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