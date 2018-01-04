رعى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم (الخميس) عرض تمرين تخريج الدورات التخصصية لمنسوبي قوة الأمن المدرعة.
وطُبّقت خلال العرض فرضيات تحاكي الواقع نفذها الخريجون استُخدمت فيها أحدث الآليات والأسلحة، ونفذت القوة رماية الثقة التكتيكية بأنواع من الأسلحة التخصصية لقوة الأمن المدرعة، حيث حققت هذه التطبيقات نجاحا كبيرا، وأظهرت الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات.
وفي نهاية التمرين الذي تم في الميادين الجبلية للقوات الخاصة وحضره مساعدو القائد وعدد من مديري العموم وكبار ضباط القوات، كرّم العتيبي الأوائل من الخريجين والمتميزين من المشاركين وعددا من المدربين.
وفق”أخبار24″.
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