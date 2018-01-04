ضبطت فرق وزارة التجارة مئات المخالفات المتعلقة بالتحايل على الأسعار، والغش التجاري وغيرها من المخالفات التجارية خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أنه خلال 96 ساعة فقط، وقفت وزارة التجارة على 11 ألف منشأة تجارية، ضبطت خلالها 695 مخالفة متنوعة.
وأضاف أن المخالفات تنوعت بين التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن المحاسب والغش التجاري ومخالفات الامتناع عن تداول العملات المعدنية، كما عملت فرق الوزارة على التحقق من وفرة السلع والمنتجات، وذلك بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج