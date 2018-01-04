أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون من وزارة التعليم عن 2957 وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية للجنسين ، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.
واشترطت الوزارة فيمن يتقدم للوظائف، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، وأن يجتاز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، وأن تكون الدرجة العلمية والتخصص مناسبة للمواد التعليمية المعلنة، كما اشترطت على المتقدم أيضا أن يكون حاصلا على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
وأفادت الوزارة بأن التقديم على الوظائف سيكون عبر نظام “جدارة”، وسيبدأ من يوم الأحد القادم 20 ربيع الآخر 1439هـ إلى 23 من نفس الشهر 1439هـ للرجال، ومن 27 ربيع الأخر 1439هـ إلى 30 من نفس الشهر 1439هـ للنساء، لافتة إلى أن التقديم سيكون متاحاً خلال الـ24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.
وذكرت أن الفئات المستهدفة بالإعلان التعليمي هم التربويون والتربويات من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة ، وغير (التربويين أو التربويات) (الحاصلين/ت) على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، وغير (التربويين/ت) من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة، والجامعيين (التربويين/ت/ بالدبلوم التربوي) الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب. وفق”أخبار24″.
الاطلاع على الوظائف المعلنة من خلال الملفات المرفقة أدناه:
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