اصدر خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي بياناً اليوم (الخميس)، نفى فيه امتلاك موكله سيف الإسلام لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما نُشر عنه ما هو إلا إحدى وسائل التآمر والتضليل والعبث.
وقال الزايدي إن انتشار حسابات تنتحل اسم الدكتور سيف الإسلام القذافي هو محاولة للتشويه والتضليل وإرباك للمشهد السياسي في هذه المرحلة الحساسة في ليبيا لغرض تحقيق غايات مشبوهة.
وأضاف أن نجل القذافي لا يتعامل حاليا مع أيّ من وسائل التكنولوجيا إلا بصفة المتلقي للمعلومات فقط، والمطلّع من خلالها على المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.
وكانت وسائل إعلام عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت تصريحات من حساب منتحل لصفة نجل القذافي، حول علاقة بلاده مع بعض الدول العربية، وكذلك وجّه المنتحل من خلاله دعوة للأطراف الليبية لوقف العنف. وفق”أخبار24″.
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