قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح لمربي الإبل حول كيفية التأكد من سلامة الإبل من الناحية الغذائية، مشيرة إلى 10 مشاكل صحية تغذوية تصيبها.
ونصحت الهيئة بضرورة فحص الفم والتأكد من سلامته، وجودة الأسنان، وعدم وجود جروح في الأغشية المبطنة للفم، أو كسور فكّية، إضافة إلى فحص العنق من الأورام والجروح التي قد تعيق البلع.
وشدّدت الهيئة على أهمية ملاحظة بطون الإبل، وسلامتها من الجروح أو الانتفاخ غير الطبيعي، وفحص مخرج الجهاز الهضمي للتأكد من عدم وجود الدوالي أو انقلاب معوي أو إسهال.
وقالت إن الإبل معرضة لـ10 مشاكل صحية تغذوية، منها السمنة المفرطة نتيجة زيادة الطاقة الغذائية عن حاجة الحيوان، والسمنة الزائدة ما يجعل الحيوان عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الفسيولوجية المؤثرة على النمو والإنتاج والتناسل، بالإضافة للمغص القولوني نتيجة شراهة الأكل، أو تناول أعلاف مصابة بالفطريات أو نباتات سامة، ومن أعراضه الرفس، والتقلب غير الطبيعي على الأرض، والتقيؤ، وزيادة النبض والتنفس.
وأبانت أن العلاج يتم بدراسة المسبب، وإعطاء الحيوان فترة راحة مناسبة, والاستسقاء بسبب تراكم السوائل في الأنسجة تحت الجلد أو في التجويف البريتوني، نتيجة خلل فسيولوجي في التخلّص من السوائل الجسمية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب البيطري. وفق”أخبار24″.
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