أعلن رئيس نادي النصر المقال الأمير فيصل بن تركي اعتزاله الوسط الرياضي، مؤكداً أنه سيظل محباً وداعماً لنادي النصر، معرباً عن شكره لكل من دعم النادي إبان فترة رئاسته، وكل من تعاون معهم من الرياضيين وقادة العمل الرياضي بالمملكة.
وأعرب الأمير فيصل في عددٍ من التغريدات عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، عن شكره للأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومحمد آل الشيخ، ورئيس هيئة الرياضة الحالي تركي آل الشيخ.
كما قدم رئيس نادي النصر السابق خلال تغريداته شكره لجميع من عملوا معه إبان فترة رئاسته للنادي، داعياً إياهم للتعاون مع الرئيس الحالي سلمان بن فهد المالك.
وقدم الأمير فيصل بن تركي شكره الخاص لكل من رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد عيد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق والحالي، ولاعبي وجماهير نادي النصر، معتبراً أن جماهير النصر هم الدافع الأكبر لتحقيق الإنجازات التي يستحقون أكثر منها.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أصدر مساء الإثنين الماضي، قراراً بحل مجلس إدارة نادي النصر وتكليف سلمان بن فهد المالك بإدارة النادي حتى نهاية الموسم الجاري. وفق”أخبار24”.
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