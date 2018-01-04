تمكنت شرطة منطقة الرياض ممثلة بمركز شرطة منفوحة من ضبط 100 مخالف لأنظمة العمل والإقامة من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، وذلك خلال 24 ساعة فقط، وذلك في إطار حملة “وطن بلا مخالف”.
كما أطاحت الشرطة بأربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر متهمين بقضية جنائية (تحرش).
تجدر الإشارة إلى أن شرطة منطقة الرياض نجحت منذ بدء الحملة في القبض على عدد من المطلوبين، ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.
وفق”أخبار24″.
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