أتاح فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض حجز الغرف أمام الزوار اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، وذلك حسبما ظهر في صفحة الحجز بالموقع الرسمي للفندق.
يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من إغلاق الفندق أمام الزوار، وتخصيصه خلال الفترة الماضية لاستقبال الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين على ذمة قضايا فساد.
واتضح من خلال صفحة الحجز في الموقع أن الكثير من الغرف تم شغلها بعد إتاحة الحجز بوقت قصير، وعند محاولة الاتصال بالفندق للتأكد من الأمر، اتضح أن رقم هاتفهم لا يعمل.
ويقع فندق “ريتز كارلتون” أمام حي السفارات الدبلوماسي، ويعد أحد أفخم وأكبر الفنادق في العاصمة الرياض. وفق”أخبار24″.
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