قامت شركة طيران هندية بإيقاف طيارين عن العمل بعد تركهما قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة بسبب مشادة وقعت بينهما أثناء رحلة من لندن إلى مومباي، ما عرض حياة الركاب للخطر.
وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أنه خلال الرحلة التي كان على متنها 324 راكبا قام طيار بصفع زميلته نتيجة مشادة محتدمة، ما دفعها إلى مغادرة قمرة القيادة وهي تبكي، لافتة إلى أن باقي طاقم الطائرة تدخل لإقناع زميلتهم بالعودة إلى القيادة، حتى هبطت الطائرة بسلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار غادر القمرة أيضا لفترة قصيرة خلال المشادة، وبقيت أجهزة التحكم بلا مراقب، الأمر الذي يُعد انتهاكا خطيرا لقواعد سلامة الطيران.
وقالت شركة “جيت آيرويز” إنه تم وقف الطيارين إلى حين إجراء تحقيق، فيما قامت الهيئة المنظمة لشؤون الطيران في الهند بتعليق رخصة الطيار، وأمرت بإجراء تحقيق في الواقعة. وفق”أخبار24″.
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