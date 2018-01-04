نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر في محافظة القويعية، وذلك بخنقه بيده حتى الموت بسبب خلاف بينهما.
وقالت الوزارة في بيان لها إن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني ويدعى حزام بن محمد بن مبارك القحطاني بتهمة قتل عايض بن طامي بن مرزوق القحطاني، وقد أسفر التحقيق مع المتهم عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأبانت أنه تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت بحقه صكاً يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وحكمت عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
وأضافت أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم الخميس بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج