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ينتظر أن يتم الإعلان عن أكثر من 2900 وظيفة تعليمية للرجال والنساء قريباً، بمختلف مناطق المملكة.
وسيتم الإعلان عن الوظائف بالتنسيق بين وزراة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، وذلك حسب ما أعلنت الوزارتان اليوم الخميس.
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