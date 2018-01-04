كشفت مصادر مطلعة، عن تنسيق يجري بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لتمكين المستفيدين من “حساب المواطن” الموقوفة خدماتهم بسبب قرارات قضائية، من صرف واستلام مخصصاتهم.
وذكرت المصادر وفقا لـ”سبق” أنها تتوقع أن تنهي الجهات المعنية من الإجراءات وتبدأ في استثناء مخصصات حساب المواطن من قضايا إيقاف الخدمات خلال الفترة القليلة المقبلة.
يذكر أن شكاوى وردت لـ”حساب المواطن” من عدد من المستفيدين حول عدم تمكنهم من صرف مستحقاتهم من الدفعة الأولى من برنامج حساب المواطن، بسبب وقفها لوجود قرارات قضائية عليهم، مناشدين المسؤولين بالنظر لوضعهم والتدخل لحل أزمتهم.
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