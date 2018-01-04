نجحت شعبة التحريات بشرطة محافظة جدة، من كشف غموض حادثة مقتل إفريقي عثر على جثته قبل أسابيع ملقاة على طريق هدي الشام، وألقت القبض على قاتله قبل هروبه للخارج، وهو من بني جلدته.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن شعبة التحريات التابعة لشرطة محافظة جدة، باشرت قبل أيام بلاغاً يفيد بالعثور على جثة ملقاة على طريق هدي الشام بجدة، واتضح أن القتيل إفريقي يقيم بطريقة غير نظامية، وأنه توفي نتيجة لتعرضه للطعن بآلة حادة.
وأضاف المتحدث، أن الإجراءات البحثية والتحريات التي نفذها الفريق المكلف، أسفرت عن التوصل لهوية القاتل وهو إفريقي، ورغم محاولته الهرب إلى خارج المملكة إلا أن المتابعة الملاحقة المتواصلة مكنت الفريق من إلقاء القبض عليه، ثم أجريت الاستدلالات اللازمة، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج