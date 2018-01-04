حدد نظام ضريبة القيمة المضافة وضع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، عقوبة لكل من يعمل على إعاقة عمل موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل عن مهامهم المتعلقة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
وتتمثل مهام موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلقة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع يناير الجاري، وفقاً لـ”اليوم”، في الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ويوفر لهم النظام كافة الصلاحات اللازمة لأداء مهامهم.
وكانت وزارة التجارة نفذت خلال اليومين الأولين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة جولات تفتيشية على المنشآت التجارية وتمكنت من ضبط 247 مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفرضت غرامات فورية على المنشآت المخالفة.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج