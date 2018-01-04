نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس حكم القتل حداً في مواطنٍ قتل زوجته وابنته بمحافظة الطائف.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن المواطن سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري أقدم على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي، وابنته منها البالغة من العمر أربعة أشهر، حيث خنق زوجته بواسطة عقال وخنق ابنته بيديه، ما أدى لوفاتهما.
وأوضحت الوزارة أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على الجاني المذكور، وأحيل للمحاكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني من ارتكابه جريمة القتل بحق زوجته وابنته وهما آمنتان معه، على وجه الحيلة والخداع، فقد حُكم عليه بحد الغيلة بقتله حداً.
وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونُفذ حكم القتل حداً بالجاني صباح اليوم بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة. وفق”أخبار24″.
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