ينتظر أن تعلن هيئة النقل العام عن لائحة جديدة لتسعيرة سيارات الأجرة داخل وخارج المدن، والتي أكدت مصادر أن اللجنة تعكف على دراستها منذ إعلان قرار رفع أسعار البنزين قبل أيام.
وأوضحت مصادر في إدارة النقل بمكة المكرمة، وفقاً لـ”اليوم”، أن هيئة النقل العام استندت في دراساتها للأسعار الجديدة إلى استهلاك السيارة لكل 100 كيلو متر لكل فئة، وفقاً للمعايير العالمية، مبينة أن التسعيرة ستكون موحدة في جميع أنحاء المملكة كون أسعار البنزين موحدة، بما ذلك النقل من وإلى المطارات.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن المجلس يتابع التشريعات الجديدة المتعلقة بسيارات الأجرة، وأنه سيتدخل في حال تضرر للمواطن.
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