باشرت الأجهزة الأمنية بجدة بلاغين منفصلين حول العثور على جثتين في موقعين مختلفين، إحداها لامرأة خمسينية، والأخرى لشخص عليه آثار تعذيب.
وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بلاغاً عن وجود امرأة ملفوفة ببطانية وملقاة أمام أحد المساجد بحي المروة بجدة، وبالانتقال للموقع تبين أنها من الجنسية الإندونيسية في العقد الـ50 من عمرها، وتوجد آثار دماء على وجهها.
كما تلقى المركز بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة لرجل في مبنى تحت الإنشاء بحي المروة بجدة، وقد عثرت الجهات الأمنية على آثار تعذيب بالجثة، واتضح بعد الفحص أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من قبل فريق الأدلة الجنائية تجاه الحادثتين، وتم فتح بلاغات بقسم شرطة النزهة، وتسليم الحالتين لجهة الاختصاص. وفق”أخبار24″.
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