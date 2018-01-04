ذكرت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الخميس، أنه سيكون هناك نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار سيمتد تأثيرها إلى القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
كما توقعت الهيئة أن تتشكل السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويشمل تأثير ذلك الأجزاء الساحلية منها، وقد يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
فيما توقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على سكاكا، طريف، عرعر، ورفحا، وأن يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزأين الشمالي والجنوبي للبحر الأحمر، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وفق”أخبار24″.
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