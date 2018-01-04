كشف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، عن أن قرار قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يكن من الحوثيين، ولكن كان من النظام الإيراني في طهران.
وأوضح المالكي أنه رغم وجود اختلاف سياسي مع الرئيس السابق عندما كان في الرئاسة، لكن الجميع يعلم أنه كان يتعامل مع الأمور حسب المصالح التي تخص رئيس الجمهورية وتخص مصالح الدولة.
وأشار إلى الخلاف العسكري مع الراحل علي عبدالله صالح بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، موضحاً أنه اضطر مثل كثير من أبناء الشعب اليمني للرضوخ تحت أوامر الميليشيات المسلحة.
فيديو | المالكي: #طهران أمرت بقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. #الإخبارية #اليمنpic.twitter.com/YrU7P7Jvbt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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